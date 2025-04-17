Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США выдвинули Сирии условия для смягчения санкций

WP: США требуют от Дамаска разрешить операции в Сирии в обмен на снятие санкций
close
Baderkhan Ahmad/AP

Соединенные Штаты выдвинули ряд условий Сирии для частичного снятия санкций с Дамаска. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на копию списка условий, якобы переданного сирийским властям.

«В прошлом месяце <...> в Брюсселе представитель администрации Трампа среднего ранга передал новому министру иностранных дел Сирии список из восьми пунктов для «построения доверия», — говорится в материале издания.

Согласно информации журналистов, Вашингтон требует разрешить американским солдатам проводить на территории Сирии антитеррористические операции, а также запретить палестинские военизированные организации, чтобы «успокоить» Израиль.

В феврале директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак высказал мнение, что Запад не будет торопиться со снятием санкций против Дамаска, поскольку это необходимо для сохранения рычагов давления на новые власти Сирии.

Ранее в Турции оценили ситуацию с российскими военными базами в Сирии.

Все новости на тему:
Война в Сирии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами