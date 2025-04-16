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В Сирии предотвратили подготовку переворота

Сирийские спецслужбы предотвратили попытку переворота с участием экс-офицеров
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Службы безопасности Сирии совместно с министерством обороны предотвратили попытку государственного переворота, организованную группой бывших офицеров сирийской армии. Об этом заявил министр внутренних дел Сирии Анас Хаттаб, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МВД, заговорщики планировали свергнуть действующую власть, опираясь на сторонников «свергнутого режима». Их планы были раскрыты благодаря оперативной работе силовых структур и поддержке населения.

«Мы свели на нет планы переворота, которые готовились офицерами прошлого режима. Это стало возможным благодаря усилиям наших вооруженных сил и народа», — говорится в официальном заявлении.

1 апреля в окрестностях Дамаска патруль сил безопасности новых властей страны обстреляли сторонники экс-президента Башара Асада. Инцидент произошел в населенном пункте Наджха, расположенном южнее сирийской столицы. При нападении несколько человек пострадали, а двое сторонников Асада получили несовместимые с жизнью ранения. Патруль был усилен дополнительными силами, а место нападения оцепили. В этом районе нашли оружие и припасы нападавших. Некоторым сторонникам бывшего президента страны удалось скрыться.

Ранее сирийский посол запросил убежище в России.

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