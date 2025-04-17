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Главу села Сокуры в Татарстане сняли с должности из-за утраты доверия

Прокуратура РТ: главу Сокуров досрочно сняли с должности из-за утраты доверия
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Telegram-канал Прокуратура ТАТАРСТАНА

Полномочия главы Сокуровского сельского поселения Лаишевского района Республики Татарстан (РТ) Руслана Газизуллина досрочно прекращены, сообщает Telegram-канал прокуратуры республики.

«По представлению прокуратуры досрочно прекращены полномочия главы Сокуровского сельского поселения Лаишевского района», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным ведомства, Газизуллин указал не все банковские счета в декларации на себя, свою супругу и детей за 2021 — 2023 гг. Таким образом чиновник необоснованно завысил сумму доходов на 850 тысяч рублей. При этом поступления на карту превысили указанный доход более чем в два раза.

До этого ТАСС сообщал, что мэр города Дегтярска в Свердловской области Вадим Пильников, которого обвиняют во взяточничестве, уволился с должности.

В конце ноября стало известно, что силовики провели обыски у Пильникова, его заместителя Андрея Ильина и в администрации городского округа. У одного из них был в собственности автомобиль стоимостью около 16 млн рублей. Кроме того, силовики нашли деньги и украшения. По словам источника, всего свердловские следователи обнаружили во время обысков ценностей на 60 млн рублей.

Ранее ФСБ задержала начальника районного УМВД Петербурга.

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