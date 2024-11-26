ФСБ задержала начальника районного УМВД Петербурга

В Петербурге сотрудники ФСБ задержали начальника УМВД по Центральному району города Дениса Данилевича. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, утром 26 ноября в квартире полковника и в его рабочем кабинете прошли обыски. В отношении него завели дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Корреспонденты утверждают, что Данилевич летом этого года дал указание начальнику ГАИ Центрального района Андрею Тимошенко установить на свой внедорожник Toyota Land Cruiser шумоизоляцию. Работы обошлись около 100 тысяч рублей, но за счет Тимошенко.

Также Данилевича заподозрили в прогулке на катере по Неве за счет того же начальника ГАИ Тимошенко. В этом случае полковник сэкономил 30 тысяч рублей.

В начале ноября сообщалось, что оперативники задержали начальника отдела полиции в поселке Советский Ленобласти Романа Сафронова и замначальника ГАИ Выборгского района Антона Тихонова. По данным местных СМИ, они ежемесячно получали денежное вознаграждение за беспрепятственный проезд по трассе «Скандинавия». Общая сумма, вменяемая сотрудникам, составляет около миллиона рублей.

Ранее на Урале задержали таможенника, подозреваемого в превышении полномочий.