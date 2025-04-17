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Обвиняемый во взяточничестве мэр уральского города уволился с должности

ТАСС: обвиняемый в коррупции мэр Дегтярска Пильников сложил полномочия
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Мэр города Дегтярска в Свердловской области Вадим Пильников, которого обвиняют во взяточничестве, уволился с должности. Об этом сообщает ТАСС.

«Написал заявление о сложении полномочий», — сказал Пильников, отвечая на вопрос о том, где он сейчас работает.

В конце ноября стало известно, что силовики провели обыски у Пильникова, его заместителя Андрея Ильина и в администрации городского округа. У одного из них был в собственности автомобиль стоимостью около 16 млн рублей. Кроме того, силовики нашли деньги и украшения. По словам источника, всего свердловские следователи обнаружили во время обысков ценностей на 60 млн рублей.

Пильников вину в получении взятки в особо крупном размере признал и сейчас содержится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что экс-главу МЧС Крыма осудили на 5,5 года за взяточничество.

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