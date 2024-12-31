Захарова назвала атаку ВСУ на больницу в Алешках агонией режима Зеленского

Удар, нанесенный Вооруженными силами Украины (ВСУ) по больнице в Алешках Херсонской области, является кровавым деянием Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

Она призвала все государства выступить с осуждением атаки украинской армии по медучреждению.

Дипломат отметила, что Киев в очередной раз продемонстрировал свою преступную сущность. По словам Захаровой, обстрелы населенных пунктов российских регионов, а также атаки на врачей, журналистов и других гражданских лиц «свидетельствуют об агонии режима Зеленского».

Представитель МИД выразила уверенность, что все организаторы и исполнители атаки на здание горбольницы и других преступлений киевского режима понесут неотвратимое наказание в соответствии с законодательством РФ.

«Молчание в ответ на разнузданное варварство их кукловодов-подельников из «цивилизованных демократий» будет подтверждением пособничества их кровавым деяниям», — подчеркнула Захарова.

До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали кабинет главного врача Алешкинской центральной районной больницы в Херсонской области. Глава региона добавил, что во время атаки пострадал главный врач медучреждения Владимир Харлан, он получил тяжелые осколочные ранения. Заместитель главврача по лечебной работе Василий Борисов получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее МИД РФ осудил атаку беспилотника на больницу в Алешках.