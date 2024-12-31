«Циничное и кровавое преступление»: ВСУ дважды за день ударили по больнице в Алешках

Вооруженные силы Украины 30 декабря дважды ударили по зданию Алешкинской Центральной районной больницы в Херсонской области. Сначала украинские военные направили дрон в кабинет главврача, убив его помощника, а потом атаковали машину скорой помощи. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ специально бьют по мирным гражданам, чтобы «навредить херсонцам перед Новым годом». В МИД России атаку на больницу назвали «циничным и кровавым преступление». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно ударили по больнице в Алешках, уничтожив машину скорой помощи вечером 30 декабря. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

О первой атаке, которая произошла в тот же день, рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. Он сообщил, что украинские военные ударили по зданию Алешкинской Центральной районной больницы.

«Оператор дрона направил беспилотник прямо в кабинет главврача. В результате этой чудовищной атаки погиб заместитель главного врача по лечебной работе Василий Иванович Борисов — уроженец Алешек», — написал Сальдо.

Главный врач медучреждения Владимир Харлан также получил тяжелые осколочные ранения. По словам Алексеенко, после первой атаки ВСУ попытались ударить еще раз, чтобы сорвать эвакуацию пострадавшего.

«Но атаковать скорую, на которой эвакуировали раненого, не позволили наши военные. Владимира Харлана благополучно доставили в больницу другого региона, его жизни ничего не угрожает», — добавил глава правительства региона.

Тем не менее украинские военные предприняли еще одну попытку — вечером 30 декабря они снова ударили по больнице, в результате чего машина скорой помощи, вернувшаяся в Алешки, была уничтожена. Кроме того, как сообщил Алексеенко, ВСУ ночью ударили по школе в Новой Каховке, из-за чего в пустом здании возник сильный пожар.

«Кровавое преступление»

Комментируя повторную атаку на медучреждение, Сальдо заявил, что ВСУ специально наносят удары по мирным гражданам, пытаясь «навредить херсонцам перед Новым годом».

«За 2024 год от обстрелов противника погибли 106 жителей нашей области, 433 человека пострадали. Повреждены более 500 гражданских объектов. Отвратительные военные преступления, вопиющее проявление бесчеловечной жестокости и морального разложения сторонников киевского режима», — подчеркнул глава Херсонской области.

Осудили действия украинских военных и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала удар по больнице циничным и кровавым преступлением.

«Обстрелы населенных пунктов российских регионов, безжалостные и слепые убийства мирных жителей, журналистов, врачей, представителей других гражданских профессий свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии, коррупции и цинизме неонацистского режима Зеленского, стремящегося в своей бессильной злобе в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей», — отметила она.

Захарова также добавила, что все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевского режима понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом.

«Призываем все ответственные правительства иностранных государств иные структуры выступить с решительным осуждением этого жестокого теракта и публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, совершающих подобные преступления», — подчеркнула представитель МИД.

По ее словам, молчание в ответ на «разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов-подельников из «цивилизованных демократий» будет подтверждением пособничества их кровавым деяниям».

Другие атаки

ВСУ уже не впервые атакуют гражданские объекты в период новогодних праздников. Так, 25 декабря украинская армия нанесла удар по Льгову в Курской области. В результате атаки погибли четверо человек, еще пятеро пострадали, среди них — восьмилетний ребенок. Врио главы региона Александр Хинштейн сообщил о повреждении пятиэтажки и двух одноэтажных домов.

Украина атаковала Льгов. Целью могли быть пленные ВСУ ВСУ обстреляли Льгов в Курской области. В результате атаки погибли четверо человек, еще пятеро... 25 декабря 16:32

30 декабря ВСУ снова атаковали Льгов, в этот раз при обстреле серьезные повреждение получил двухэтажный дом и две линии электропередачи. Пострадала одна женщина — ей посекло ноги осколками стеков.

«Украинские нацисты уже не раз атаковывали мирные города в канун праздников. Их цель — запугать людей, посеять смуту, панику, хаос. Забрать у наших детей возможность радоваться предстоящему Новому году», — заявил Хинштейн.