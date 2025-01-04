Раненного при атаке ВСУ главврача Алешкинской больницы прооперируют в Москве

В Москве прооперируют раненного при атаке ВСУ в Алешках главврача больницы

Главного врача Центральной районной больницы (ЦРБ) в городе Алешки Херсонской области Владимира Харлана, получившего ранение при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 декабря, прооперируют в Москве. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Артыш Сат, передает ТАСС.

«Главный врач Алешкинской больницы Владимир Харлан направлен на специализированное лечение в столицу — в ближайшее время Владимиру Ивановичу проведут операцию на глаза», — говорится в сообщении.

Сат также отметил, что Алешкинская больница после обстрелов ВСУ продолжает работать в штатном режиме.

30 декабря ВСУ дважды ударили по зданию Алешкинской Центральной районной больницы в Херсонской области. Сначала дрон направили в кабинет главврача, а потом атаковали машину скорой помощи. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ специально бьют по мирным гражданам, чтобы «навредить херсонцам перед Новым годом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила атаку ВСУ на здание Центральной районной больницы в Алешках в Херсонской области.

Ранее в МИД России прокомментировали удар по больнице в Алешках.