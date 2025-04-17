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В Госдепе США заявили, что конфликт на Украине не решить военным путем

Представитель Госдепа Брюс: конфликт на Украине не решить военным путем
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Александр Кряжев/РИА Новости

Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила в интервью Fox Business, что конфликт на Украине невозможно решить военным путем.

«Это мясорубка. У того, что тут происходит, нет военного решения», — отметила Брюс.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно.

По его словам, пока Россия концентрируется на переговорах с США.

17 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что следующей площадкой для переговоров представителей России и США может стать Катар. Также он отметил, что в настоящее время идет диалог о новом телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, пока каких-либо договоренностей не достигнуто.

Ранее в Госдуме прокомментировали встречу Украины и США в Париже.

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