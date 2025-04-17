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«Американцы давить будут». В Госдуме прокомментировали встречу Украины и США в Париже

Депутат Чепа: США будут давить на Киев на переговорах в Париже
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LUDOVIC MARIN/Reuters

Представителям США и Украины предстоит обсудить множество сложных вопросов на встрече в Париже, так как предыдущие договоренности не работают. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Предыдущие договоренности, которые Украина и Соединенные Штаты пытались представить как определенные достижения, закончились провалом. Та же сделка по ненанесению ударов по энергетическим объектам не сработала. Только Россия придерживалась договоренностей, а украинская сторона за прошедшие 30 дней порядка 100 раз этот мораторий нарушила. Сделка по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом также рассыпается», — сказал депутат.

По его мнению, украинские власти намеренно саботируют все договоренности с американцами. Президент страны Владимир Зеленский «пытается обмануть» Вашингтон, предоставляя им заведомо лживую информацию, добавил Чепа.

«Я уверен, что американцы давить на Украину будут. Для Киева то же соглашение по минералам — это колониальный гнет, из-под которого Киев вряд ли когда-то сможет выйти, если согласится. При этом американцам договоренности нужны, они уже послабления стали давать Киеву, чтобы заключить сделку», — заявил Чепа.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров приехали в Париж, где пройдет встреча украинской и американской делегации. Со стороны США участие примут госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

В Кремле от встречи делегаций Украины и США ожидают, что разговор, скорее всего, пойдет о различных аспектах урегулирования конфликта на Украине.

«Наш президент (президент РФ Владимир Путин. — «Газета.Ru») имел с Уиткоффом продолжительный разговор. Содержание этого разговора доложено Трампу. США продолжают работу в этом русле с европейцами и украинцами. Дальше мы ожидали бы проявления европейской и украинской ориентированности на поиски мирного урегулирования. От Европы мы видим ориентированность на продолжение войны», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «киевская клика будет обсуждать в Париже, сколько гробов готова получить Европа в случае размещения своих войск на Украине».

Ранее Андрей Ермак заявил, что украинская делегация в Париже обсудит вопросы безопасности с отдельными странами «коалиции желающих» и проведет двусторонние переговоры с представителями США.

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Переговоры о мире на Украине
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