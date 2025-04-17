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В Кремле оценили ход переговоров по урегулированию ситуации на Украине

Песков: переговоры по урегулированию ситуации на Украине продвигаются сложно
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Maxim Shemetov/Reuters

Переговоры по украинскому урегулированию продвигаются достаточно сложно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По его словам, пока Россия концентрируется на переговорах с США.

«Тем более, что дело продвигается достаточно сложно», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что если РФ и США «все-таки говорят о мире», то страны Европы «вдруг превратились в ястребов войны, в коршунов войны», которые выступают за продолжение боевых действий.

Что касается Киева, то он «традиционно в своем репертуаре», добавил Песков.

Сегодня представитель Кремля заявил, что контакты между Россией и США являются основным треком, по которому ведется работа по теме российско-украинского конфликта.

17 апреля помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что следующей площадкой для переговоров представителей России и США может стать Катар. Также он отметил, что в настоящее время идет диалог о новом телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, пока каких-либо договоренностей не достигнуто.

До этого журнал The Economist со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники аппарата президента США недовольны усилиями Европы по поддержке военного потенциала Украины. Кроме того, Трамп в своих выступлениях обходит стороной вопрос выделения дополнительной военной помощи Киеву.

Ранее в Госдуме прокомментировали встречу Украины и США в Париже.

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Переговоры о мире на Украине
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