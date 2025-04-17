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Помощник президента РФ назвал страну, в которой могут пройти переговоры России и США

Ушаков: переговоры РФ и США могут пройти в Катаре
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Площадкой для переговоров представителей России и США может стать Катар. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Катар принять переговоры РФ и США, как это сделала Саудовская Аравия.

Также он отметил, что в настоящее время идет диалог о новом телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, пока каких-либо договоренностей не достигнуто.

17 апреля Bloomberg написал, что администрация Трампа рассматривает возможность смягчения антироссийских санкций, как инструмент давления на переговорах по урегулированию ситуации на Украине. В то же время, указывает агентство, снятие ключевых ограничений невозможно без одобрения конгресса США и союзников в Европе. В Москве заявляют, что Россия не добивается отмены санкций и не зависит от решений Запада.

До этого журнал The Economist со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники аппарата президента США недовольны усилиями Европы по поддержке военного потенциала Украины. Кроме того, Трамп в своих выступлениях обходит стороной вопрос выделения дополнительной военной помощи Киеву.

Ранее в Госдуме прокомментировали встречу Украины и США в Париже.

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