Самолет спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа, предположительно, сел в Омане, где в субботу, 12 апреля, пройдут американо-иранские переговоры о статусе ядерной сделки. Об этом стало известно из данных сервиса Flightradar24.

Согласно данным сервиса, самолет Gulfstream G650ER прибыл в Оман в 05.42 мск или в 06.42 по местному времени.

Американо-иранские переговоры о статусе ядерной сделки пройдут в Омане по согласованию сторон — Иран настаивал на переговорах с посредниками. В Оман, предположительно, Уиткофф прибыл из Санкт-Петербурга, где он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Согласно информации Reuters, после встречи со спецпредставителем Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым рассказал, что поможет прекратить огонь на Украине быстрее — официальное признание новых российских регионов.

До этого Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты Америки начнут переговоры в Омане 12 апреля с требования ликвидировать иранскую ядерную программу, но Вашингтон готов пойти на компромиссы.

Ранее спецпосланник Трампа приехал в синагогу перед встречей с Путиным.