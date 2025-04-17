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В США раскрыли, когда может быть восстановлено авиасообщение с Россией

Ушаков: тему прямого авиасообщения России и США поднимал Дмитриев на переговорах
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Вашингтон считает, что перед восстановлением авиасообщения с Россией необходимо добиться каких-то сдвигов в украинском вопросе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ведущему программы »Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину.

«Американцы пока считают, что нужно добиться каких-то сдвигов на украинском треке, а потом только уже вести речь об авиасообщении, хотя мне представляется, что это было бы вполне логичное решение», — сказал он.

Ушаков добавил, что тема возможного авиасообщения поднималась в некоторых контактах, в частности — во время поездки главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

11 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что снятие санкций с российского авиаперевозчика «Аэрофлот» должно стать следствием возобновления авиасообщения между Россией и США.

4 апреля сообщалось, что Россия и США ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Восстановление прямых авиаперевозок было предложено российской делегацией на переговорах в Стамбуле 27 февраля.

Ранее в США заявили, что переговоры с Россией движутся к снятию американских санкций.

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