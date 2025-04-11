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Россия предложила США снять санкции с «Аэрофлота»

Глава МИД РФ предложил США снять санкции с «Аэрофлота»
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Пресс-служба МИД

Снятие санкций с «Аэрофлота» станет следствием возобновления авиасообщения между Россией и США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран - участниц Содружества Независимых Государств, передает ТАСС.

По словам министра иностранных дел, ему неизвестно о подвижках по поводу восстановления авиасообщения между государствами. Однако Лавров отметил, что Москва будет над этим работать.

Также он добавил, что российская сторона пока не получала ответа на предложение снять санкции с «Аэрофлота».

4 апреля сообщалось, что Россия и США ведут переговоры о восстановлении прямого авиасообщения между странами. Восстановление прямых авиаперевозок было предложено российской делегацией на переговорах в Стамбуле 27 февраля. После начала военной операции России на Украине США и страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, в ответ Россия ввела ограничения на полеты для 36 стран, требуя специального разрешения от Росавиации или МИД.

Ранее Лавров посоветовал Центральной Азии «перетерпеть» Каллас после ее слов о санкциях.

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