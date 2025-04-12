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В США заявили, что переговоры с Россией движутся к снятию американских санкций

Экономист Сакс: диалог РФ и США может привести к снятию американских санкций
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Переговорный процесс между Россией и Соединенными Штатами движется в сторону снятия американских санкций с РФ. Об этом ТАСС заявил американский экономист Джеффри Сакс.

11 апреля глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц Содружества Независимых Государств заявил, что снятие санкций с «Аэрофлота» станет следствием возобновления авиасообщения между Россией и США.

6 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила об успешном противостоянии России беспрецедентному санкционному давлению. По ее словам, российская экономика не только адаптировалась к новым условиям, но и превзошла по темпам роста экономики стран — инициаторов санкций.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила санкции «причинением боли» России.

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