В Кремле назвали контакты с США основной работой по украинскому урегулированию

Песков: основная работа по Украине ведется в рамках контактов РФ и США

Контакты между Россией и США являются основным треком, по которому ведется работа по теме российско-украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге журналистам, передает РИА Новости.

«Основной трек, по которому ведется работа по теме украинского урегулирования, — это российско-американские контакты, которые продолжаются», — сказал он.

Агентство Bloomberg 17 апреля сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения антироссийских санкций, как инструмент давления на переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

До этого журнал The Economist со ссылкой на источники сообщал, что сотрудники аппарата президента США Дональда Трампа недовольны усилиями Европы по поддержке военного потенциала Украины. Кроме того, Трамп в своих выступлениях обходит стороной вопрос выделения дополнительной военной помощи Киеву.

Ранее в Госдуме прокомментировали встречу Украины и США в Париже.