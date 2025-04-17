Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, как готовится празднование грядущего 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

«Будет много гостей, полный список мы опубликуем. Будет много глав государств, правительств и делегаций на другом уровне», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в Кремле рады этим визитам и окажут радушный прием гостям.

«На полях мероприятия состоятся и содержательные переговоры», — сказал он.

При этом Песков в ответ на вопрос журналистов не стал сравнивать грядущее юбилейное празднование с Ялтинской конференцией 1945 года.

15 апреля Песков заявил, что Россия ожидает на Параде Победы более 20 глав государств и правительств, это архиважный день для страны.

До этого сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил противостоять «параду Владимира Путина» в Москве на 9 Мая и пригласил лидеров Евросоюза в Киев в этот день. На Украине призвали союзников таким образом «продемонстрировать» их общее единство. Одновременно верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о «последствиях» для чиновников, которые поедут в российскую столицу. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали о демонстрации «Орешника» на параде Победы.