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В Кремле рассказали о демонстрации «Орешника» на параде Победы

Песков переадресовал Минобороны вопрос о демонстрации «Орешника» на параде
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Maxim Shemetov/Reuters

Вопрос о демонстрации ракетного комплекса «Орешник» на параде Победы в Москве 9 мая следует переадресовать министерству обороны РФ. Так пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости ответил на вопрос о возможном появлении этого оружия на параде.

«Это у министерства обороны надо спрашивать», - отметил он.

В начале апреля экс-депутат Рады Олег Царев раскрыл место, где украинский лидер Владимир Зеленский скрывается от «Орешника». По его словам, Зеленского могут прятать в одном из бункеров столицы Украины, выбор службой охраны места учитывает «максимальные риски» для главы государства.

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявлял, что ВС России расчехлили «Орешник» для ответного удара по Украине после атак на энергетические объекты на территории РФ.

Ранее в подполье рассказали об ударах по объектам ВСУ в Киевской области.

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