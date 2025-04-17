Эмир Катара отправился с официальным визитом в Россию

Эмир Катара Тамим Аль Тани отправился в Россию с официальным визитом. Об этом сообщает катарское агентство QNA.

По данным издания, эмир покинул Катар и направился в российскую столицу. Ожидается, что глава Катара обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопросы, связанные с отношениями двух государств.

«Эмир и президент проведут переговоры о двусторонних отношениях и путях их укрепления и развития в различных областях двустороннего сотрудничества, а также о развитии ситуации в регионе и ключевых вопросах, представляющих взаимный интерес»‎, — говорится в сообщении.

Накануне Кремль подтвердил визит эмира в Москву. Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Также Путин и Аль Тани затронут ключевые темы международной повестки дня.

В марте Путин провел телефонный разговор с Аль Тани. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии.

Ранее в Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.