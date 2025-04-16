Кремль подтвердил визит эмира Катара в Москву

Переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом Аль Тани состоятся 17 апреля в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-катарского взаимодействия в различных областях с акцентом на торгово-экономическую и гуманитарную сферы. Также Путин и Аль Тани затронут ключевые темы международной повестки дня.

В марте Путин провел телефонный разговор с Аль Тани. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-катарского сотрудничества с учетом итогов проходившего на днях в Дохе заседания двусторонней Межправительственной комиссии.

В конце февраля эмир Катара во время встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что планирует посетить Россию 17 апреля.

Ранее в Катаре поддержали усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине.