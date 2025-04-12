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Россия и США договорились согласовать сроки работы МКС

Баканов: РФ и США договорились синхронизировать сроки работы МКС
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Михаил Воскресенский/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов и заместитель главы NASA по реализации космических программ Кен Бауэрсокс договорились о синхронизации сроков работы Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил глава российской корпорации в День космонавтики, передает ТАСС.

«На Байконуре был Кеннет Бауэрсокс, заместитель руководителя НАСА, и мы договорились, что все сроки синхронизируем», — сказал глава госкорпорации.

По словам Баканова, для России важно, чтобы пилотируемая космическая программа не прерывалась. Также гендиректор «Роскосмоса» отметил, что страна ставит в приоритет появление Российской орбитальной станции (РОС) взамен МКС.

Глава госкорпорации отметил, что обязательно встретится с кандидатом на пост администратора NASA Джаредом Айзекманом после его назначения. Ожидается, что они вместе объявят о своих планах по сотрудничеству.

В конце марта в NASA заявили, что сотрудничество по МКС с Россией «идет гладко, как это продолжается почти 25 лет». Представители агентства отметили, что сосредоточены на совместную работу.

Ранее NASA ответило на вопрос о важности сотрудничества с Россией для полетов на Марс.

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