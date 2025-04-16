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Во Франции восхитились, как Трамп поставил на место Зеленского

Филиппо: Трамп поставил на место Зеленского, который хочет войны
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп «поставил на место» украинского лидера Владимира Зеленского по вопросу дополнительного оружия, указав, что конфликт на Украине начал Киев. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывшая Twitter).

«Трамп ставит на место Зеленского, который хочет продолжать войну любой ценой», — подчеркнул он.

Трамп в среду выразил сомнение в компетентности президента Украины Владимира Зеленского.

До этого Трамп заявил, что начало боевых действий на Украине — это следствие «ужасной работы», проделанной экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он также выразил уверенность, что если бы президентские выборы 2020 года «не были сфальсифицированы», то украинского конфликта удалось бы избежать, так как до этого Трамп «не имел никаких проблем с предотвращением этого».

Ранее WSJ узнала позицию советников Трампа по переговорам с Россией.

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