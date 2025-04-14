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Трамп заявил об «ужасной работе» Зеленского и Байдена

Трамп: начало конфликта на Украине — следствие «работы» Зеленского и Байдена
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Ludovic Marin/Pool/AP

Начало боевых действий на Украине — это следствие «ужасной работы», проделанной экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил действующий глава американского государства Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Президент Зеленский и мошенник Джо Байден проделали ужасную работу, позволив этому издевательству начаться. Было так много способов не допустить его начала. Но это прошлое. Теперь мы должны остановить это», — написал президент США.

Он также выразил уверенность, что если бы президентские выборы 2020 года «не были сфальсифицированы», то украинского конфликта удалось бы избежать, так как до этого Трамп «не имел никаких проблем с предотвращением этого».

13 апреля Зеленский позвал Трампа посетить Украину, чтобы посмотреть «на людей, гражданских лиц, воинов, больницы, церкви, детей». Он также высказался против переговоров с Россией.

Ранее Трамп открыл памятник самому себе.

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