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Трампу рассказали, что делать с Зеленским, который не желает мира

Дубинский: Трампу нужно ввести жесткие санкции против диктатуры Зеленского
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Alina Smutko/Reuters

Президенту США Дональду Трампу нужно ввести «жесткие санкции» против карательного аппарата режима украинского лидера Владимира Зеленского, тогда можно будет рассчитывать на успех в мирном процессе решения конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Пока администрация Белого дома не приступит к введению режима жестких санкций против «кошельков» и карательного аппарата Зеленского, на которых держится его диктатура — никакого толку не будет», — подчеркнул он.

Как указал депутат Рады, Зеленский «всячески старается подорвать» мирный процесс по Украине. Для этого за прошедшую неделю украинский лидер придумал сразу несколько шагов, считает Дубинский.

Речь идет о продолжении попытки организовать «миротворческий» контингент Британии и Франции на Украине, затягивании Киевом подписания сделки с США по ресурсам, а также «хамском интервью» американской прессе.

Целью последнего, указал депутат, является создание предпосылок для того, чтобы в Белом доме отказались говорить с Зеленским.

До этого Трамп заявил, что начало боевых действий на Украине — это следствие «ужасной работы», проделанной экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Он также выразил уверенность, что если бы президентские выборы 2020 года «не были сфальсифицированы», то украинского конфликта удалось бы избежать, так как до этого Трамп «не имел никаких проблем с предотвращением этого».

Ранее WSJ узнала позицию советников Трампа по переговорам с Россией.

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Переговоры о мире на Украине
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