Трамп сделал новое резкое заявление о Зеленском

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в компетентности президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит ТАСС.

«Если бы [бывший президент США Джо) Байден был компетентен, если бы Зеленский был компетентен, а я не уверен, что он такой. Эту войну нельзя было допускать», — сказал он.

Накануне Зеленский, комментируя заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о том, что близка мирная сделка с Россией, которая «касается пяти территорий», заявил, что Уиткофф обсуждает вопросы «вне своей компетенции».

Стив Уиткофф в эфире Fox News заявил, что ключ к заключению мирного соглашения по Украине кроется в вопросе принадлежности пяти территорий, однако этим не ограничивается. Он назвал ситуацию сложной, заявив, что в ее основе лежат «реальные проблемы» между Россией и Украиной, которые необходимо решить.

Спецпосланник Трампа не стал уточнять, какие именно территории имеет в виду. Вероятно, речь идет о Крыме, ДНР и ЛНР, а также о Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав РФ в результате референдумов.

Ранее в США заявили, что Путин готовится к «ощутимой победе» на Украине летом.