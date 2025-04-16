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Экс-губернатора Курской области доставили в суд

Московский суд изберет меру пресечения экс-губернатору Курской области Смирнову

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова доставили в Мещанский районный суд города Москвы. Фотографии бывшего главы региона в суде публикует Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«В столичный суд поступил материал об избрании меры пресечения экс-губернатору Курской области», — говорится в сообщении.

В ближайшее время суд приступит к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении Смирнова.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Правоохранители провели обыск у Смирнова утром 16 апреля. По данным источника, показания против Смирнова дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, ранее арестованный по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Также был задержан бывший вице-губернатор региона Алексей Дедов.

Ранее Инна Апонасенко покинула пост и.о. министра финансов Курской области.

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