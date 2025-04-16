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Задержан бывший вице-губернатор Курской области

ТАСС: Задержан бывший вице-губернатор Курской области Дедов
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Алексей Дедов/VK

Бывший вице-губернатор Курской области Алексей Дедов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении... Дедова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — говорится в сообщении.

В правоохранительных органах отметили, что речь идет о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений на границе региона с Украиной.

Вместе с ним по подозрению в хищении бюджетных средств был задержан и бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. По данным источника Telegram-канала Mash, показания против Смирнова дал бывший генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, ранее арестованный по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Оба фигуранта связаны с Ивановской областью.

Ранее Инна Апонасенко покинула пост и.о. министра финансов Курской области.

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