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Путин сравнил Маска с Королевым

Путин: такие люди, как Маск, появляются нечасто
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что такие люди, как американский предприниматель, руководитель DOGE Илон Маск, появляются нечасто. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами МГТУ имени Баумана, трансляцию вела пресс-служба Кремля.

«Он (Маск. — «Газета.Ru») бредит Марсом. Такие люди нечасто появляются в человеческой популяции — заряженные на определенную идею», — заявил российский лидер.

Президент добавил, что если на сегодняшний день какая-либо из идей кажется невероятной, то через какое-то время они часто реализуются. В подтверждение своих слов Путин привел академика Сергея Королева, советского ученого, конструктора ракетно-космических систем.

17 марта Илон Маск опубликовал на своей странице в социальной сети X пост, в котором заявил, что человек может впервые ступить на Марс уже в ближайшие пять-семь лет. При этом, по его мнению, главным вопросом при колонизации данной планеты станет технологическое развитие Земли. Предприниматель пояснил, что людям не удастся «закрепиться» на Марсе, если они не смогут поддерживать жизнь и развиваться независимо от родной планеты.

Кроме того, Маск указал, что работает над пересмотром программ и расходов космического агентства NASA, чтобы перераспределить его ресурсы на реализацию полета людей на Марс.

Ранее в NASA оценили возможность отправки миссии на Марс до конца десятилетия.

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