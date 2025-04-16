Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что Великобритания играет главную деструктивную роль в украинском конфликте. Заявление приводит ТАСС.

«У аналитиков не вызывает удивления лидирующая деструктивная роль Лондона в украинском конфликте», — говорится в сообщении.

В СВР отметили, что «англичане всячески поощряют киевский режим».

Также в СВР добавили, что зарубежные эксперты надеются на объединение усилий России и США, чтобы не допустить новый глобальный конфликт.

Накануне директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что в настоящее время Россия фиксирует повышение уровня эскалации вокруг Украины со стороны стран Европы.

10 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза и Североатлантического альянса изучают возможность отправки войск на Украину. По ее словам, решение может быть реализовано после перемирия в формате от мониторинговой миссии до миссии сдерживания.

Ранее в СВР назвали перебежчика Гордиевского предателем.