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Глава СВР обвинил страны Европы в повышении эскалации вокруг Украины

Нарышкин: Франция, Британия и Германия повышают уровень эскалации вокруг Украины
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Virginia Mayo/AP

В настоящее время Россия фиксирует повышение уровня эскалации вокруг Украины со стороны стран Европы. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

«Мы (Россия и Белоруссия — «Газета.Ru») видим повышение военной активности государств НАТО на нашей границе. Мы чувствуем и видим, что европейские страны, особенно Франция, Великобритания и Германия, повышают уровень эскалации вокруг украинского конфликта», — сказал глава СВР.

10 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза и Североатлантического альянса изучают возможность отправки войск на Украину. По ее словам, решение может быть реализовано после перемирия в формате от мониторинговой миссии до миссии сдерживания.

11 апреля глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что переговоры среди стран Европы о миротворческой миссии на Украине на деле являются подготовкой интервенции в эту страну.

Ранее Лавров обвинил Европу в желании сохранить нацистский режим на Украине.

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