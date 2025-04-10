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В Европе рассказали, когда хотят отправить войска на Украину

Каллас: ЕС и НАТО изучают отправку войск на Украину после перемирия
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Mindaugas Kulbis/AP

Страны Евросоюза и Североатлантического альянса изучают возможность отправки войск на Украину после перемирия в формате от мониторинговой миссии до миссии сдерживания. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает ТАСС.

10 апреля агентство Bloomberg писало, что так называемая «коалиция желающих» для отправки войск на Украину во главе с Францией и Великобританией рискует забуксовать из-за позиции США.

Отмечалось, что Великобритания и Франция пытались убедить президента США Дональда Трампа отправить авиацию, реализовать пограничное наблюдение и разведку вместо отправки солдат, но президент США отказывался брать на себя такие обязательства с тех пор, как план был представлен два месяца назад.

Точные сроки возможного размещения на территории Украины сил «коалиции желающих» в рамках так называемой миротворческой миссии, а также численность военных пока неизвестны. Как уточнил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, на данный момент рассматривается множество вариантов, но договоренности пока нет.

Ранее Украина поделилась со странами Запада «списком желаний» по размещению миротворцев.

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Переговоры о мире на Украине
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