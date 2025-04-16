В СВР рассказали, на что надеются зарубежные эксперты

СВР: зарубежные эксперты надеются на усилия РФ и США для недопущения конфликта

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщило, что зарубежные эксперты надеются на объединение усилий России и США, чтобы не допустить новый глобальный конфликт. Заявление приводит ТАСС.

«В зарубежных экспертных кругах выражают надежду на новое объединение усилий Москвы и Вашингтона, способных предотвратить сползание мира к новому глобальному конфликту», — говорится в сообщении.

Также в СВР добавили, что эксперты ожидают, что РФ и США смогут «противостоять возможным провокациям» со стороны как Украины и Европы.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин ранее заявил, что между Россией и США идет интенсивный диалог на разных уровнях, чувствуется желание действующей американской администрации вникнуть в причины конфликта на Украине. Он отметил, что в ходе правления бывшего американского лидера Джо Байдена были разрушены межгосударственные отношения между странами.

Ранее Лавров заявил, что Россия не попадет в ловушку при переговорах с США.