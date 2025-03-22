В СВР назвали перебежчика Гордиевского предателем

В пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявили, что бывший советский разведчик, перебежчик Олег Гордиевский был предателем и преступником. Сообщение приводит РИА Новости.

«Это был предатель и преступник», — заявили в СВР.

Телеканал «Би-би-си» накануне сообщил, что сбежавший в Великобританию агент КГБ Олег Гордиевский умер в возрасте 87 лет.

Гордиевского называют одним из самых известных шпионов XX века и самым крупным агентом британской разведки в рядах советских спецслужб после Олега Пеньковского. Он проработал в КГБ 23 года и едва не возглавил советскую резидентуру в Великобритании в 1985 году, но в июле 1985 года он бежал из СССР после того, как его заподозрили в сотрудничестве с британской контрразведкой и в течение нескольких часов допрашивали в Москве. За это и связь с МИ-6 он был приговорен к смертной казни. Бегство Гордиевского устроило посольство Великобритании в Москве — его вывезли в багажнике дипломатического автомобиля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СВР обвинила Британию в подрыве планов США по урегулированию на Украине.