Глава Ирана принял отставку вице-президента по стратегическим вопросам

Пезешкиан отправил в отставку вице-президента Ирана по стратегическим вопросам

Вице-президент Ирана по стратегическим вопросам Джавад Зариф уходит в отставку, его заявление на увольнение принял глава исламской республики Масуд Пезешкиан. Об этом сообщает агентство IRNA.

Отмечается, что прошение об отставке Зариф подал еще в марте, однако Пезешкиан принял его не сразу. Вице-президент также грозился покинуть пост в августе прошлого года, выразив недовольство тем, что в правительство вошли многие представители консерваторов.

Новым вице-президентом по стратегическим вопросам назначен Мохсен Исмаил.

17 апреля в России ожидают визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Отмечается, что он будет проводить консультации с российскими высшими должностными лицами.

Среди тем обсуждений — продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество и взаимодействие на международной арене, добавили в дипломатической миссии.

Также Аракчи собирается передать президенту России Владимиру Путину послание от Верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

Ранее сообщалось, что Иран озвучил условия сделки с США по ядерной программе.