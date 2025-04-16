В посольстве рассказали о темах переговоров главы МИД Ирана в Москве

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибудет в Москву 17 апреля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство Ирана в Москве.

«В продолжение контактов на высоком уровне между Ираном и Россией доктор Аракчи завтра прибудет в Москву с визитом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Аракчи будет проводить консультации с российскими высшими должностными лицами.

Среди тем обсуждений — продвижение двусторонних отношений, региональное сотрудничество и взаимодействие на международной арене, добавили в дипломатической миссии.

Также стало известно, что Аракчи в ходе предстоящего визита в Москву передаст президенту России Владимиру Путину послание от Верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи.

8 апреля Государственная дума РФ на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Ранее стали известны детали договора о стратегическом партнерстве РФ и Ирана.