Глава МИД Ирана передаст Путину послание от Хаменеи

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе предстоящего визита в Москву передаст президенту России Владимиру Путину послание от Верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Мехр».

«Цель моей поездки в Россию — передать письменное послание президенту Путину от лидера», — сказал глава МИД Ирана.

17 января президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Документ призван вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также он устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

8 апреля Государственная дума РФ на пленарном заседании ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

Ранее стали известны детали договора о стратегическом партнерстве РФ и Ирана.