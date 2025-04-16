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Иран озвучил условия сделки с США по ядерной программе

Иран готов начать переговоры с США о возможном соглашении по ядерной программе
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Иран готов начать переговоры с США о возможном соглашении, но право Тегерана на обогащение урана не подлежит обсуждению. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи, передает ТАСС.

«Обогащение урана — это реальность, принятый факт, и мы готовы укреплять доверие, несмотря на потенциальные опасения, но вопрос обогащения урана не подлежит обсуждению», — сказал глава МИД Ирана.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Встреча продолжалась более двух часов.

Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме позитивно оценили прямые переговоры США и Ирана.

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