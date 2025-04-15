В Иране заявили, что Тегеран не свернет ядерную программу

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время непрямых переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Омане заявил, что Тегеран не свернет ядерную программу. Об этом сообщила газета Tehran Times.

В то же время Арагчи заявил, что Иран готов предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к атомным объектам.

В частности, в посланиях иранской делегации в Омане указывалось, что для продолжения переговоров необходимо прийти к общему рамочному соглашению между Тегераном и Вашингтоном.

12 апреля в Омане состоялись непрямые переговоры Ирана и США, в ходе которых стороны обменялись мнениями через посредников. Встреча продолжалась более двух часов.

Вашингтон и Тегеран намерены встретиться вновь через неделю, чтобы обсудить основные моменты урегулирования ядерной проблемы и возможного снятия санкций с Ирана. При этом Тегеран едва ли пойдет на снижение уровня обогащения урана, так как президент США Дональд Трамп в 2018 году уже нарушил соглашение по этому вопросу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме позитивно оценили прямые переговоры США и Ирана.