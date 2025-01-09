Шольц раскритиковал предложение Трампа о повышении расходов на оборону

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа увеличить расходы на оборону стран — членов НАТО до 5% от ВВП. Об этом сообщает портал Focus online.

Шольц уточнил, что 5% от ВВП Германии означали бы траты в размере €200 млрд в год. В настоящий момент бюджет страны составляет около €490 млрд.

«В действительности это означает, что пришлось бы прибегнуть к экономии порядка 150 млрд, или задолженности в размере 150 млрд, или комбинировать все это. Поэтому я считаю, что лучше сконцентрироваться на пути, о котором НАТО давно договорились», — сказал канцлер ФРГ.

До этого Дональд Трамп заявил, что будет добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Он отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.

Избранный президент добавил, что еще в период прошлого президентского срока ответил на запрос одного из европейских премьер-министров. Тот поинтересовался, окажут ли стране военную помощь, если она платит менее 2% ВВП на нужды НАТО. Ответ был отрицательным.

Вице-канцлер Хабек раскритиковал идею Трампа о повышении расходов на оборону до 5% ВВП.