«Никто и не собирается нападать». Сможет ли Европа защитить себя без США?

В случае вывода американских войск из Европы Франция может разместить в Германии свои истребители с ядерным оружием. Об этом пишет газета Daily Telegraph. Таким образом Париж готов предоставить ЕС свой ядерный щит. От кого собирается защищаться Европа, получится ли у нее создать обороноспособную структуру без США и при чем тут «Три мушкетера» — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Франция готова использовать свой ядерный щит для защиты Европы», — отмечается в публикации британского издания со ссылкой на неназванного высокопоставленного французского чиновника.

«Европе больше не стоит полагаться на защиту со стороны администрации президента США Дональда Трампа», — заявляет лидер победившей на выборах в ФРГ блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц. Он призывает Великобританию и Францию расширить использование их ядерного арсенала для обороны региона.

Во всем этом деле есть, как и обычно, военно-политическая и оперативно-стратегическая составляющая.

Политическая стороны вопроса

В настоящее время взаимоотношения между Россией и европейскими государствами — участниками НАТО находятся далеко не в лучшем состоянии. Вместе с тем между РФ и Североатлантическим альянсом нет таких острых противоречий (идеологического, экономического, территориального, религиозного характера), которые могли бы быть разрешены исключительно в ходе военных действий, тем более с применением оружия массового поражения.

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Иными словами, Европа собирается защищаться, но, самое интересное, на нее никто и не собирается нападать. Более того, Москва заинтересована в быстрейшей нормализации отношений с европейскими государствами — участниками НАТО.

Западные авторы многочисленных гипотетических сценариев развязывания военных действий (в Прибалтике, Норвегии, Калининградской области, на Курильских островах), которые то и дело появляются на страницах СМИ, даже не пытаются анализировать причины и противоречия, которые могли бы привести к масштабной войне между Россией и Западом.

Иными словами, если предполагается, что Россия вторгнется, к примеру, в ту же Прибалтику, то хотя бы конспективно надо обозначить военно-политические цели этого вооруженного противостояния — зачем и во имя чего Москва это делает? Или в геополитическом мышлении западных экспертов и политиков по отношению к Москве используется исключительно принцип одного из трех мушкетеров Александра Дюма — Портоса. Как известно, тот утверждал: «Я дерусь просто потому, что я дерусь».

О том, каким будет масштаб войны и размах военных действий, каковы особенности военных действий и их возможные последствия, как представляется авторам подобных сочинений вероятная продолжительность войны — речи в этих текстах не идет.

Всерьез (с оперативно-стратегической точки зрения) относится к этому творчеству нельзя. Ничем иным как старательным «подливанием масла в огонь» противоречий между Москвой и западными странами подобные сочинения не являются.

В качестве вывода к военно-политической части рассуждений о возможном вторжении России в страны Старого Света можно сказать только одно — никакой серьезной основы за подобными рассуждениями не стоит, угрозы европейским странам со стороны Москвы абсолютно вымышлены.

Военная сторона вопроса

Теперь несколько слов о военно-технической стороне вопроса — решении Франции использовать свой ядерный щит для защиты Европы. Или, можно сказать, Париж готов заместить американский ядерный зонтик для обороны континента. Возникает вопрос — насколько это реально? И в целом — насколько решение о создании европейской армии поможет решить проблемы обороноспособности Старого Света.

Ядерные силы Франции в настоящее время имеют в своем составе четыре ракетных подводных крейсера стратегического назначения типа Le Triomphant, 48 баллистических ракет подводных лодок типа М51.2, 50 стратегических крылатых ракет типа ASMP-A. В качестве носителей ядерного оружия могут быть использованы 40 истребителей наземного базирования Rafale BF3 и 10 боевых машин корабельного базирования — Rafale МF3.

close Истребитель «Рафаль» ВВС Франции Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

С одной стороны, немалая сила, с другой — гипотетическое ракетно-ядерное столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом неизбежно примет глобальный характер. Негромкой перестрелкой это дело никак не закончится, а вот на этом фоне ядерный арсенал Франции представляет собой весьма незначительную часть от общего числа ядерных боезарядов, которые могут быть задействованы в подобном конфликте.

Для создания полноценного ракетно-ядерного щита европейского континента необходимы совершенно иные усилия, и размещение 40 истребителей Rafale BF3 в этом плане будет выглядеть сугубо политическим.

Решение подобной задачи в полном объеме должно предусматривать формирование системы предупреждения о ракетно-ядерном нападении, развитой системы противоракетной обороны, размещение межконтинентальных баллистических ракет и ракет средней дальности на территории европейского континента. А это годы работы и весьма немалые бюджетные расходы.

Что касается формирования объединенной европейской армии, то создание подобной организационно-штатной структуры без участия США встретится со значительными трудностями, особенно в плане передовых военных технологий.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).