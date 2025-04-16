Стало известно, сколько лет Европа еще сможет помогать Украине

Политолог Леви: Европа может поддерживать Украину еще несколько лет

Европа может еще несколько лет поддерживать Украину. Об этом заявил «Ленте.ру» политолог Дмитрий Леви.

«На сегодняшний день декларируется готовность поддерживать Украину в течение года-полутора лет. Но технически, учитывая объем финансовых вложений, политическую волю текущей европейской элиты, вероятна и поддержка на срок от пяти до семи лет», — сказал эксперт.

Он отметил, что такой сценарий возможен при условии, если не произойдет обновление элит в странах ЕС. И даже если это случится, подчеркнул Леви, то надо учитывать, с какой скоростью, так как в Европе это происходит обычно небыстро.

Также политолог добавил, что Европа начала переориентацию экономики на военные нужды. Поэтому ждать, что экономические силы государств ослабнут, и это станет причиной пересмотра позиций по Украине, не стоит, подытожил эксперт.

14 апреля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы МИД стран ЕС в мае планируют рассмотреть 17-й пакет санкций против России. Он будет включать в себя в том числе теневой флот и другие элементы, отметила она.

Также Каллас поддержала планы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. По ее словам, каждая страна ЕС должна сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя.

Ранее журналист сделал неутешительное заявление о помощи Украине со стороны ЕС.