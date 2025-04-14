Каллас отреагировала на желание Мерца передать Украине Taurus

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поприветствовала планы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет DPA.

«Конечно, каждая страна-член дает то, что может дать. Но я думаю, что послание очень четкое: мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя», — сказала Каллас.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Лидер блока ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил: если европейские партнеры согласуют поставки, «Германия должна в этом участвовать». Мерц предположил, что эти ракеты ВСУ могут применить для ударов по Крымскому мосту.

В Госдуме агрессивные заявления будущего канцлера объяснили желанием встроиться в антироссийскую политику, ведомую Францией и Британией. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон обвинил Россию в намерении продолжать конфликт на Украине.