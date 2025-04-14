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Каллас анонсировала рассмотрение 17-го пакета санкций ЕС против России

Каллас: главы МИД стран ЕС в мае рассмотрят 17-й пакет санкций против России
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) в мае планируют рассмотреть 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Мы сейчас обсуждаем 17-й пакет санкций против России, включая «теневой флот» и другие элементы, которые будут представлены на заседании Совета по иностранным делам ЕС в мае», — сказала Каллас.

1 апреля Каллас заявила, что Евросоюз обсуждает 17-й пакет санкций против России. По ее словам, есть понимание, что он необходим. Глава евродипломатии отметила, что решение необходимо, чтобы «заставить РФ согласиться на прекращение огня».

14 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС нужно ввести «самые тяжелые санкции» против России. По его словам, подобное решение может помочь нанести удар по российской экономике.

Ранее шесть стран Европы выразили готовность ввести новые санкции против РФ.

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