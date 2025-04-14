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Журналист сделал неутешительное заявление о помощи Украине со стороны ЕС

Журналист Боуз: Украина проигрывает в конфликте с Россией, несмотря на помощь ЕС
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РИА Новости

Украина терпит поражение в конфликте с Россией, несмотря на заявления и действия Евросоюза по вопросу помощи Киеву. Такое мнение на своей странице в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.

«Цирк снова в сборе. Больше оружия. Больше денег. Больше боевых действий. Но Украина все равно проигрывает. Теряет территории. Жизни», — написал Боуз, комментируя встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Журналист указал, что слово «мир» в Евросоюзе стало ругательным.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что главы министерств иностранных дел стран ЕС в мае планируют рассмотреть 17-й пакет санкций против России. Она также поприветствовала планы будущего канцлера Германии Фридриха Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

14 апреля министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС нужно ввести «самые тяжелые санкции» против России. По его словам, подобное решение может помочь нанести удар по российской экономике.

Ранее глава МИД Польши заявил, что Путин «издевается» над Трампом.

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