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Путин прибыл в Кремль поздно вечером

Появилось видео прибытия кортежа Путина в Кремль поздно вечером
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Кадр видео: Telegram-канал «ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК»

Появилось видео прибытия кортежа президента России Владимира Путина в Кремль поздно вечером. Кадры опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Отмечается, что российский лидер прибыл в Кремль в 23:06 15 апреля по мск.

19 марта Дональд Трамп заявил, что в последние недели несколько раз говорил с Путиным, несмотря на то, что официально сообщалось только о двух звонках.

При этом разговор 18 марта Трамп назвал «началом чего-то хорошего».

18 марта Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

11 апреля в Кремле анонсировали встречу Путина со входящим в переговорную группу США по урегулированию конфликта на Украине спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом.

Ранее Уиткофф предложил новую форму отношений между США и Россией.

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