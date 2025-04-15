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Уиткофф озвучил новую форму отношений между США и Россией

Уиткофф: новые отношения между Россией и США возможны через коммерцию
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Carlos Barria/Reuters

Новые отношения между Россией и Соединенными Штатами возможно выстроить через коммерцию. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Потенциал придать новую форму отношениям России и США через некоторые убедительные коммерческие возможности, которые, я думаю, дадут настоящую стабильность региону. Партнерства ведут к стабильности», — заявил Уиткофф в ответ на вопрос о деталях переговоров по украинскому урегулированию.

Урегулирование конфликта на Украине могло бы стать началом для больших геополитических достижений, считает Уиткофф. Он добавил, что договоренности между Россией и Соединенными Штатами касаются не только «пяти регионов» (имеются в виду Крым с Севастополем и новые регионы России), но и всего процесса урегулирования — в том числе отказе от планов по принятию Украины в НАТО и гарантиям безопасности.

До этого Уиткофф заявил, что российский лидер Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге обратился к Вашингтону с просьбой обеспечить постоянный мир на Украине.

Ранее в США заявили, что Путин готовится к «ощутимой победе» на Украине летом.

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