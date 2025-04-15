В Раде связали с РФ депутатов, выступающих против продления военного положения

Стефанчук: те, кто проголосует в Раде против военного положения, связаны с РФ

Выступающие против продления военного положения депутаты Верховной рады могут быть связаны с Россией. На это в своем новом посте в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) намекнул спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Финальные результаты кастинга Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть — среди тех, кто проголосует против продления военного положения», — написал он.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

По информации журналистов, власти планируют продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. В случае принятия законопроекты должны вступить в силу с 9 мая 2025 года.

Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил офис Зеленского в злоупотреблении военным положением и узурпации власти в стране с целью «построения авторитарного режима».

После этого некоторые депутаты партии Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что не поддержат продление военного положения.

Ранее в Киеве потребовали от украинцев «закрыть ротики» на тему демобилизации.