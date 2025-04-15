В Раде выступили против продления военного положения и мобилизации на Украине

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) отказался поддерживать продление на Украине мобилизации и сроков военного положения после 9 мая. Свою позицию он обозначил в Telegram-канале.

«На это есть две ключевые причины. Первая. Демобилизации и сроков службы до сих пор нет. Похоже, и не будет…. Вторая — ТЦК (территориальные центры комплектования — аналог военкоматов. — «Газета.Ru»). Они до сих пор существуют. До сих пор продолжают бусификацию (силовую мобилизацию. — «Газета.Ru»)», — написал Гончаренко.

Депутат отметил, что представители ТЦК относятся к военнообязанным как к животным. Кроме того, принудительная мобилизация показала свою неэффективность. По словам Гончаренко, очень много случаев самовольного оставления части бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Режим военного положения действует на Украине с 24 февраля 2022 года. 25 февраля того же года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам покидать страну. С тех пор действие военного положения и мобилизации продлеваются в стране каждые 90 дней. 5 февраля Зеленский в очередной раз продлил их до 9 мая 2025 года.

Ранее главком ВСУ заявил, что мобилизация не закрывает потребности армии.