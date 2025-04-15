В парламент Украины внесли проекты о продлении военного положения и мобилизации

Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Украинский лидер Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент законопроекты о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«Оба документа датированы 15 апреля», — говорится в материале.

По информации журналистов, власти планируют продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. В случае принятия законопроекты должны вступить в силу с 9 мая 2025 года.

12 апреля член Верховной рады Украины Ярослав Железняк рассказал, что депутаты собираются продлить срок действия военного положения и мобилизации уже в ближайшее время. Законодатели намерены принять решение 16-18 апреля, уточнил он.

За день до этого агентство Reuters со ссылкой на спикера украинского парламента Руслана Стефанчука сообщило, что руководство страны готовится продлить военное положение. В то же время Киев начал подготовку к выборам, которая находится на «ранней стадии». При этом электоральные процессы на Украине могут быть возобновлены только после отмены военного положения.

Ранее в РФ высказались о подготовке президентских выборов на Украине.